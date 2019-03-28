「Messenger智慧購票」服務其他功能示範。（高鐵提供）

訂票更便利！台灣高鐵公司今日表示，將與Facebook Messenger聯手，推出「Messenger智慧購票」服務，旅客只要透過Messenger搜尋「台灣高鐵」，開啟對話視窗後，就可直接以語音或文字輸入「我要訂票」，系統將引導查詢車次、完成訂位，旅客即可直接以行動裝置完成付款取票。此外，旅客也可透過該軟體查詢時刻表、班次停靠站、票價等。

高鐵公司營運邁入第13年，為提供旅客便利服務，是國內大眾運輸業者中，首度與Facebook Messenger合作。即日起旅客只要使用Messenger搜尋台灣高鐵後，開啟對話窗，以語音或文字輸入訂票需求，如「我要訂明天早上7點台北到台中標準車廂全票一張」，系統將會跳出符合需求的班次，旅客選擇好班次後即可輸入「前往訂票」。

前往訂票後，系統將要求旅客填寫取票人資訊，填寫完畢後即為訂票成功。除可將訂票資訊儲存為常用資訊，系統也將提供付款快捷鍵，旅客可直接前往付款頁面，或也可另以行動購票APP「T Express」付款取票。

「Messenger智慧購票」服務除了可以線上訂票外，旅客也可以語音或文字詢問相關的票務問題，目前提供常見票務問題的回覆，包括時刻表查詢、查看班次停靠站、票價查詢、常見票務Q＆A，例如可與系統反應「我的訂位代號不見了」，系統將引導旅客處理，並提供解決方式。

高鐵表示，「Messenger智慧購票」服務是國內大眾運輸業者首次在即時通訊平台推出訂位服務的創舉，希望帶給旅客更貼近民眾生活型態的購票選擇。未來將持續強化服務內容，實現成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

(中時 )