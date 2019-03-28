2019年日本櫻花季來臨！賞櫻行前攻略，你準備好了沒？玉山銀行首創於所有分行外幣ATM都可提領美元及日圓，4月1日起至5月31日，持國內各家銀行發行之金融卡至玉山銀行外幣ATM提領日圓，皆可享有花季限定牌告匯率優惠日圓0.1分。享受浪漫春日假期之際，還能聰明省荷包！

據觀光局統計，近三年國人旅日人次年年攀升，搭上兒童清明連續假期，去年4月份更是創下新高達到46萬8千餘人次。因應出國賞櫻旺季，玉山銀行於國內所有分行推出外幣ATM優惠活動，只要使用國內任一家銀行發行之金融卡提領外幣，即可享有日圓0.1分、美金5分匯率優惠，他行金融卡顧客只需付跨提手續費5元。

特別的是，顧客若持玉山金融卡提領外幣，除了享日圓及美金匯率優惠，更可享人民幣2分與港幣2分優惠且免手續費。持有玉山銀行外幣帳戶，建議買外幣省匯差二大步驟：透過玉山網路銀行及行動銀行APP買外幣，享日圓0.13分、美元3.5分、人民幣2分、港幣2.3分匯率優惠，另外再透過外幣ATM從外幣帳戶提領現鈔，還能加碼現折50元匯差手續費。玉山銀行表示，即日起推出數位帳戶，顧客可在線上開立玉山銀行台幣及外幣數位帳戶，簡單又方便。

首次登入玉山銀行網路銀行及行動銀行APP，還能獲取買外幣匯率減碼優惠，可享牌告匯率優惠日圓0.16分或美金4分，一點一滴將好康打包進行囊。

2019年初因全球經濟動盪，各國避險資金湧入日圓，使得日圓現鈔匯率飆至兩年來新高，但觀察近3個月的日圓匯率走勢可以發現日圓一路回貶，玉山銀行建議顧客可以趁現在以相對划算的匯率價格，使用玉山行動銀行APP「外幣到價通知」功能，分批換匯，掌握心目中的理想匯價，再搭配外幣ATM的提領優惠，出國前就先替自己省一點旅費，出國旅行多一分舒心、自在。

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