經濟通通訊社報導，大陸商務部28日在其官網發公告稱，自2019年3月29日起，繼續對原產於印度和台灣的進口壬基酚徵收反傾銷稅，實施期限為5年。徵收反傾銷稅的產品範圍是原反傾銷措施所適用的產品，與大陸商務部2007年第11號公告和2013年第15號公告中的產品範圍一致。

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