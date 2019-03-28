畢業季倒數，哪種工作最受歡迎？104人力銀行今日指出，資料發現超過半數來自工程及技術相關職類，其中軟體工程師缺口高達3.1萬個。而含「金」量的前10大高薪職務近四年來80％是熟面孔，其中第一、二名的類比與數位設計工程師，月薪資中位數更超過85,000元。

104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄觀察，擁有特殊專業、利基型職務者將強者恆強，但新鮮人必須掌握產業趨勢，如遊戲電競、網紅等新興產業崛起，若能運用新世代優勢把握新職種，自能贏在起跑點

趨勢一、工程及技術底子無可取代

104調查指出，工作需求比四年前成長、薪資比四年前成長、2018年月薪中位數3.5萬元以上的職務，再依2018年薪資中位數排序，發現前4大包括研發相關類、生產製作／品管／環衛類、營建／製圖類、資訊軟體系統類佔比合計高達54％，表示工程及技術底子的工作較無法被取代。

趨勢二、特殊專業、利基型職務強者恆強

此外，對比2018年與2014年含金量職務前十名，結果發現有高達八名重疊，且數位IC設計師與類比設計工程師皆為前一、二名。鍾文雄表示，期5G行動通訊產業需求增加，對Big data、IoT、AI等人才需求看漲，薪資也更著水漲船高。

趨勢三、生物學崛起，AI結合生醫熱

在2018年前10大新進榜的包含醫療器材研發工程師、生物專業學與研究。當中生物專業學與研究彈跳力最大，一舉從2014年42名跳到現第6名，薪資也從38,600元提升到56,000元，成長45%。

104表示，生物學專業已打破只在實驗室做實驗的刻板印象，結合發展速度越來越快的AI，生物基因檢測、癌症診斷，亦或是製藥大廠採用結合化學、生物學資料集和雲端運算能力，都需要生物學專業研究與AI的跨領域合作，也帶動生物專業的發展。

趨勢四、軟體工程師缺口最大、MES工程師成長最快

104表示，台灣號稱「工程之島」，但軟體工程師的缺口竟高達3.1萬個，相較2014年需求成長58%。軟體工程師缺乏主因除海外企業挖角、傳統科技大廠人才競爭之外，資訊人才培育不足也成問題之一，以教育部公布之2018年資訊通訊科技學門畢業生，估計約21,770名，且當中畢業生未排除持續升學者，人才缺口持續擴張。

其中，成長最大的為MES工程師、製造流程系統工程師，相較2014年成長137%，其工作內容主要是從事生產製造的流程控管、蒐集製程相關資料、負責系統及程式維護等工作，包含負責MES伺服器管理、報表開發、流程規劃等事務。

104觀察自2018年，許多金屬相關製造業、精密機械製造業以及鞋類、紡織產業等傳統製造業進行產業轉型，並引進IT人才，進行生產流程與製程上的優化，使得MES工程師的需求開始增加。

趨勢五，斜桿族好切入！需求成長快，但薪資仍低

104指出，近年來生活水平提升且運動風氣興起，運動服務業的營利事業家數自2014年不到1400家，2017年已超過2000家。運動教練增幅排名第三名，雖薪資漲幅不明顯，但運動教練多不要求工作經歷、可兼職，成為斜桿族首選之一。

(工商 )