《大陸經濟》河北機電產品進出口，前2月增0.8％ 11:082019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據經濟參考報報導，據石家莊海關統計，前兩個月，河北省機電產品進出口155.2億元(人民幣，下同)，年增0.8%。其中出口125.6億元，年增11.2%；進口29.6億元，年降27.8%。 民營企業進出口居首位。1至2月，河北省民營企業進出口99.9億元，年增5.3%，居各類進出口企業首位，佔全省機電產品進出口總值的64.4%；外商投資企業進出口39.3億元，年降11.1%；國有企業進出口15.9億元，年增7%。 (時報資訊) #企業 推薦閱讀 台灣前兩月對陸進出口雙衰 09:552019/03/25 財經 《大陸經濟》外貿進出口總值，四川前2月增2成 11:082019/03/25 財經 四川前2月進出口 成長20.6％ 22:512019/03/25 財經 一銀推線上申貸專屬網站 22:512019/03/25 財經 《大陸產業》李保芳：茅台願意推動龍頭企業和中小企業協調發展 11:422019/03/26 財經 陸1到2月國企利潤總額年增10％ 研發費用大增 15:062019/03/26 財經 雲算龍頭亞馬遜來了！ 進駐林口培養台灣獨角獸 15:502019/03/26 財經 《科技》經濟部、亞馬遜建創新中心，政院：盼助中小、新創企業發展 17:382019/03/26 財經 玉山銀 連14年獲信保夥伴獎 04:092019/03/28 財經 健康就是競爭力！運動企業認證開跑 04:092019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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