據經濟參考報報導，據石家莊海關統計，前兩個月，河北省機電產品進出口155.2億元(人民幣，下同)，年增0.8%。其中出口125.6億元，年增11.2%；進口29.6億元，年降27.8%。

民營企業進出口居首位。1至2月，河北省民營企業進出口99.9億元，年增5.3%，居各類進出口企業首位，佔全省機電產品進出口總值的64.4%；外商投資企業進出口39.3億元，年降11.1%；國有企業進出口15.9億元，年增7%。

(時報資訊)