據經濟參考報報導，天津開發區中區(原輕紡經濟區)昨日迎來一位實力不凡的企業-華熙生物科技天津有限公司。這意味著全球最大的玻尿酸生產基地落腳天津。天津市生物醫藥行業也因此再添生力軍。目前，華熙生物生產的玻尿酸產量佔全球的40%、中國的70%。另據了解，華熙生物作為首批申報企業，正積極爭取在科創板上市。

(時報資訊)