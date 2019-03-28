住家附近有公園綠地，價值有多少？根據「好時價」最新研究發現，距離「公園綠地」的遠近，每坪單價，動輒會有7％以上的落差。

影響房屋價格的因素有很多，例如坐落區位、屋齡、所在樓層、建材等，其中「區位、區位、區位」，一直是大家琅琅上口的買房心法。其中，區位隱含的是房屋對於各種鄰近設施的可及性、寧適性。

以新北市為例，「好時價」發現，距離「公園綠地」的遠近，動輒會有7％以上的價格落差。

一般人買房的時候，會盡量避免附近有「鄰避設施」坐落，諸如加油站、變電所、宮廟等，距離這些設施愈近，房價通常愈低；相反地，也有一些「迎臂設施」，是多數人希望在自家有良好可及性的，。

像是公園綠地、捷運站等，距離愈近愈貴。

但是，貴多少比較合理呢？「好時價」分析新北市住宅區的實價登錄資料距離「公園綠地」的遠近程度，並將這些資料依據距離遠近分為5個等級，分別是「230公尺以內」、「230至380公尺」、「380至580公尺」、「580至950公尺」及「950公尺以上」。

分析結果發現，距離950公尺以上的房屋，每坪單價會比距離230公尺以內的房屋，便宜7.16％。

觀察這5個等級，在其他條件都相同下，與距離公園綠地「230公尺以內」的房屋相比，距離「230至380公尺」的房屋單價，會降低0.76％。

距離「380至580公尺」的，降低1.83％。

距離「580至950公尺」的，便宜3.37％。

至於距離「950公尺以上」的，則降低7.16％。

「好時價」分析，透過這個方法，可以客觀地判斷出房屋距離公園綠地的遠近，所造成的房屋價差合不合理，如若房屋其他條件都類似，價差卻遠大於上述百分比，那麼在購屋時就要多加思忖，是否值得以這般高的價格簽約。

(工商 )