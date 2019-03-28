華爾街見聞28日報導，深交所向順灝股份下發關注函，要求說明工業大麻花葉加工專案進展情況，詳細說明公司對工業大麻相關投資專案進行的可行性分析。

經濟通通訊社報導，市場分析人士稍早指出，陸股的工業大麻概念熱潮至今已經持續超過一個月，投資氣氛已經進入瘋狂甚至失去理智，相關公司業務中只要帶個「麻」字就被當成概念股，麻繩、麻布、甚至中藥天麻和大麻花都難逃一炒。工業大麻炒作亂象已經引起大陸媒體廣泛關注，相信炒風熄火之日已經不遠。

(工商 )