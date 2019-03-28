工業大麻概念炒作亂象 陸監管機關緊盯 11:192019/03/28 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街見聞28日報導，深交所向順灝股份下發關注函，要求說明工業大麻花葉加工專案進展情況，詳細說明公司對工業大麻相關投資專案進行的可行性分析。 經濟通通訊社報導，市場分析人士稍早指出，陸股的工業大麻概念熱潮至今已經持續超過一個月，投資氣氛已經進入瘋狂甚至失去理智，相關公司業務中只要帶個「麻」字就被當成概念股，麻繩、麻布、甚至中藥天麻和大麻花都難逃一炒。工業大麻炒作亂象已經引起大陸媒體廣泛關注，相信炒風熄火之日已經不遠。 (工商 ) #大麻 推薦閱讀 《大陸股市》陸股開高，工業大麻「漲」聲再起 09:592019/03/26 財經 4顆種子變身小型大麻園 市價逾千萬元 17:052019/03/26 財經 2工業學士 4籽種出千萬大麻園 04:102019/03/27 財經 《大陸產業》工業大麻夯！國家禁毒委員會許可審批嚴 10:342019/03/27 財經 陸國家禁毒委員會：嚴格審核工業大麻許可 11:342019/03/27 財經 《大陸股市》滬指收漲0.85％，工業大麻魅力不減 15:402019/03/27 財經 《大陸產業》看好工業大麻後市，爾康製藥擬投資素麻生物 10:002019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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