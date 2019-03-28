港星吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林母女關係屢屢登上新聞版面，吳卓林去年和大12歲的女友Andi結婚，從加拿大流浪回香港後，母女關係破冰、一度緩和不少，但近日又傳出，吳綺莉因聯絡不上吳卓林，以懷疑女兒有危險為由報警。

吳卓林和Andi去年底曾因沒繳房租，最後由吳綺莉收留接回家住，根據香港《蘋果》報導，吳綺莉傳出在前晚（26日）報警，稱有人被反鎖在屋內，擔心吳卓林有危險而報警求助，消防人員出動清查後，才發現是虛驚一場。

吳卓林受訪坦言，是媽媽報警的，懷疑對方是想借警方來聯絡她，吳卓林被問到是否無奈媽媽報警？她坦言，都有，表示自己有試著和她溝通，並表示「辛苦警員及消防人員，還有大樓鄰居和房東，真的很不好意思」。

吳卓林指出，媽媽一直不能接受老婆Andi，認為母女需要空間，兩人已有2星期沒聯絡，不過吳卓林事前有和吳綺莉友人聯絡，至於母女關係緊張，吳卓林則說：「我覺得媽媽需要看醫生」，經過這次事件，吳卓林也提到，之後會主動回媽媽簡訊，避免再刺激她。

(中時電子報)