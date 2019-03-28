韓國瑜訪陸返國 上千韓粉自發接機送暖！

11:50新增:韓國瑜受訪內文

韓粉擠爆現場。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（28）日結束經濟之旅，截至今天為止共簽下總額約52億多元的訂單，預計中午11點50分乘華信航空班機，抵達高雄小港機場，但人未到，機場大廳已擠爆上千韓粉熱情舉旗、舉牌接機，高喊「選總統，救台灣！」以及韓語錄「台灣安全，人民有錢」，為韓獻暖外，更砲轟小英政府惡霸扣紅帽。

韓今將返抵國門，但幾天前幾天警方已掌握情資有擁韓派及挺韓派將到場接機，警方部署至少200名警力嚴陣以待在場維持秩序，就怕有衝突發生。

韓粉代表、北漂媽媽潘金英及文山伯等人也到場力挺，感謝韓國瑜不顧雜音出國拚經濟、搶訂單，但另方面也不捨韓遭抹黑、抹紅，希望他出來選總統，才能解救台灣百姓。對於NCC開罰多家電視台，韓國瑜則苦笑說，「回去再說，我也被罰」。

對於吳敦義2020用徵召韓國瑜萊特邀他，韓說，隨團團員都非常辛苦，現在問他2020是非常不公平的。

昨晚聽到閩南語歌曲，非常好聽，非常感動。

對於這次訪陸，陸委會有可能開罰你進中聯辦、國台辦一事，可能會開罰50萬元，市長您怎看？

韓國瑜說，我們這個團，從第一天到第六天結束，所有的團員都是集體行動，我也知道民進黨一直都在修理我、批判我進中聯辦就是要賣台，韓反問，高雄市長能賣台嗎？第二，高雄市長去跟中聯辦吃一頓飯，帶著老婆、帶著市府官員、還有十幾個高雄市議員陪同，在這種狀態下，吃完飯喝完酒準備賣台嗎？要如何賣？我們只知道賣菜、賣水果，我們哪有權利去賣台？這個被無限放大了。

民進黨執政3年，有辦法就讓農民過好日子，幫農漁民找通路，解決勞工低薪問題，我韓國瑜投你民進黨也可以，把經濟弄的起來，把國家弄得有希望嘛！讓各行各業欣欣向榮嘛，為甚麼要扭曲的眼神看我們，我們這六天非常的疲倦，就是要幫基層找通路，這跟賣台有甚麼關係？高雄市長可以賣台，屏東縣長、台南市長、澎湖市長能不能賣台？完全胡說八道，哪有賣台還跟著10個議員的？民進黨真的太無聊了。

早上兒子陳致中按鈴告我，晚上爸爸陳水扁花了20分鐘來罵我，這對父子到底是怎麼回事？我搞不清楚咧，高雄市政府那麼努力，為甚麼不能祝福？這跟賣台有甚麼關係？

(中時電子報)