北部地區陳姓男子再婚娶阮姓妻子，婚後僅與續絃妻和小兒子同住，與前妻所生的4名子女鮮少往來。陳男過世後，小兒子及媽媽認為其他兄姊對父親不孝，提出確認繼承權不存在訴訟。

判決書指出，陳男與前妻育有2名兒子及2名女兒，1994年與前妻離婚，2004年再娶阮姓女子，生下小兒子，而陳男在2017年過世，阮女及小兒子認為陳男其他子女未盡孝道，提出確認繼承權不存在訴訟。

阮女供稱丈夫死亡前多次與其他子女連絡，希望他們能夠來探望，但4子女都不聞問，從來沒有前來探視、照顧陳男，甚至不斷討要金錢，更出言不遜辱罵，讓陳男心痛不已，屢屢向鄰居抱怨。

對於後媽及弟弟的指控，4名兄姊口徑一致否認對父親不孝順，2名哥哥說父親前幾年還有跟他們吃團圓飯，一同出遊，而他們到新竹會打電話聯絡父親，逢年過節也會聚一起到大姊家吃飯，認為弟弟及後媽所說的並非事實。

陳男鄰居出庭證稱，她到陳男家作客時總是只看到阮女及其兒子，沒看過陳男其他子女，過年和陳男聊天時，陳男說兒子、女兒都結婚過自己的生活，也沒有給錢孝順他，只有小兒子跟他住一起，所以以後房子要給小兒子。

然而法官認為，鄰居並非天天到陳男家作客，其所見所聞僅短暫片面之詞，難以認定其他子女對陳男不孝順，且陳男小兒子還在就學中，與父親住在一起照顧他合情合理，由於缺乏其他子女虐待陳男的證據，法官駁回小兒子及後媽訴訟，阮女及小兒子得和4子女平分遺產，每人分得1/6。

(中時電子報)