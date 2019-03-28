智慧穿戴品牌 Fitbit 今日在台發表四款新品，是在過去的產品線當中加入價格更親民的 Fitbit Versa Lite、機身更為輕巧的 Fitbit Inspire HR 以及 Fitbit Inspire ，此外還有即將在台上市的 Fitbit Ace 2。讓使用者可以更為輕鬆無負擔的入手智慧穿戴，讓你更為清楚自己在運動、日常生活期間的身體狀態。另外在軟體功能方面也有升級，提供更巨個性化的錶面、更容易理解的資料分析，以及更易溝通聯繫的 Fitbit 社群網路，讓使用者可以更多透過社群互動並互相激勵。

Fitbit Versa Lite。（圖／黃慧雯攝）

Fitbit Versa Lite

基於 Fitbit Versa 的成功，Fitbit 於今日推出價格更為親民，且具備有 Versa 核心功能的 Fitbit Versa Lite。擁有走動提醒、24 小時 PurePulse 心率監測、睡眠階段偵測、超過15種目標運動模式、GPS連接、手機通知（手機需要在Versa Lite附近）、四天的待機時間等。Versa Lite 內建相對血氧含量（SpO2）感應器，未來有機會用於評估血氧水平潛在的變化，追蹤與健康有關的訊息，來幫助使用者追蹤健康指標。在支援防水50米的水準上，定價為NT$5590。

Fitbit Versa Lite 可以搭配多款錶帶，除了六種顏色的經典矽膠錶帶外，還可搭配運動風格混合編織錶帶（即將推出）。另外，或是先前已購 Fitbit Versa 的消費者，其配件都可與 Fitbit Versa Lite 相容。

Fitbit Inspire HR & Fitbit Inspire

Fitbit Inspire擁有基礎的健身與健康追蹤功能，包含全天候活動紀錄、運動和睡眠階段監測、目標慶祝、走動提醒、計時器以及碼錶程式，防水深度達 50 米，搭配觸控螢幕可接收手機通知，具備五天的待機時間，定價 NT$ 2490。提供黑色、酒紅色錶帶。

而 Fitbit Inspire HR 則是在 Fitbit Inspire 的功能上，再加上全天候心率監測、心率區間、心肺有氧健康指數、即時查看配速以及距離、引導式呼吸練習等功能，在台售價 NT$3490，提供黑色、白色/黑色、淺粉紫色彈性纖維錶帶。

Fitbit Inspire HR & Fitbit Inspire 可搭配的不鏽鋼金屬網格手鐲。（圖／黃慧雯攝）

Fitbit Inspire 可搭配可夾式配件。（圖／黃慧雯攝）

itbit Inspire HR & Fitbit Inspire 可搭配的多款配件。（圖／黃慧雯攝）

Fitbit Inspire HR & Fitbit Inspire 都可搭配多款不同錶帶，除了經典矽膠配件（黑色、白色、淺粉紫色、圖紋/花卉印花）、Horween皮革配件（雙層皮革壓紋手鐲、不鏽鋼金屬網格手鐲）。而Fitbit Inspire 還可另外搭配可夾式配件（不需要像是手錶般佩戴，可以夾戴在口袋上方或背包上）。配件價格在 NT$ 490~ NT$1990之間，需要另外購買。

Fitbit Ace 2

在以上較為適合成人的穿戴新品外，Fitbit Ace 2 則是一款為六歲以上兒童而設計的智慧穿戴，支援 50 米防水、螢幕緩衝保護裝置，並搭配包含圖案設計在內的多款有趣配件。另外在錶面也經過全新設計，更具互動性，能激勵孩童完成每日活動挑戰。家長可以透過建立 Fitbit 家庭賬戶來了解與查看子女的活動情況。

Fitbit Ace 2 預計在 2019 年稍晚正式銷售，提供西瓜紅搭配藍綠錶扣、夜空藍搭配霓虹黃錶扣的款式。可加購經典矽膠錶帶、以及印有活潑圖樣的印花配件，讓搭配更有童趣。

在以上新品之外，Fitbit 應用程式也將迎來重大更新，提供讓用戶更容易查看、了解健康情況的統計資料，同時也更容易與全球 Fitbit 用戶互動。本次更新也在儀表板頂部增加 Fitbit Focus 區域，來傳遞對用戶的個人洞察、訊息以及提示通知，來增加用戶黏著度，並提升對自身健康的關注。

此外，Fitbit Community Feed 也在本月擴展到支援九種語言，覆蓋了亞洲、歐洲以及拉丁美洲逾 80 個市場，讓身在全球不同地區的 Fitbit 用戶可以互相激勵。

(中時電子報)