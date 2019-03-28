隨著昨天(27日)火箭94比108輸給公鹿，本季兩戰都遭公鹿橫掃，火箭明星後衛保羅28日不禁跳出來替「大鬍子」哈登說情，強調不該因為1場比賽勝負，影響到年度MVP最後票選結果，畢竟保羅自己也是這種情況的受害者！

「之前在我們因傷缺席期間，哈登跟其他隊友打得很棒，哈登更打出創造歷史的表現，你們應該懂我的意思？」保羅說，「關於誰該當選本季MVP，我的看法有些偏見，但你們必須要看每場肉搏戰結果，況且例行賽所剩不多了。」

「祝你們好運，因為這種情況在2008年發生在我身上過。」保羅說，回顧2008年年度MVP票選，當時例行賽最後1周，「小飛俠」布萊恩領軍湖人以107比104戰勝保羅率領的黃蜂，最後年度MVP被布萊恩搶走，保羅屈居第2。

保羅很清楚自己不能影響到本季真正投票結果，只好繼續護航，「我能看到哈登更多傑出表現，你們要明白，我這樣說並非說阿提托康波打不好，他表現很棒，但我也看到哈登每晚表現，可惜我不能投票，但整個情況就是這樣。」

目前本季年度MVP幾乎將由哈登與阿提托康波當中出線，問題是公鹿保有聯盟與東區最佳戰績，火箭僅排西區4，光從球隊戰績，甚至是兩隊對戰來看，阿提托康波確實比哈登更有機會搶下年度MVP頭銜。

(中時電子報)