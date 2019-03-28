台西鄉街頭鬥毆遭記過2次，雲林縣警局長黃勢清表示「概括承受」。(周麗蘭翻攝)

雲林縣台西鄉23日清晨發生一起街頭鬥毆事件，警政署認為轄區警方獲報後未深入追查，導致衍生第二波砸車，認定縣警局長未能宣達政策，對雲林縣警局長黃勢清記過2次，基層員警為他抱屈，黃勢清28日以新聞稿回應「身為警察局長當負全責，對於警政署的處分我完全接受。」

一名男子在23日凌晨1點多夥同9名男子持棍棒前往謝姓男子在台西鄉住所，砸毀大門及1輛機車、2輛自小客車，台西分局曾出動快打部隊前往處理，不過逞凶影片被上傳至臉書。

警政署22日追究處置失當責任，認為雙方第一次鬥毆有人受傷，警方就已獲報，雲林警方在卻未即時查明防處約制，導致第二波衝突，將縣警局長黃勢清記過2次處分。

黃勢清28日透過警局發布新聞稿做2點聲明：「一、對於本轄發生鬥毆、砸車事件，本局處理確有不周，除檢討改進外，當加強員警教育訓練，提升執勤技能，身為警察局長當負全責，對於警政署的處分我完全接受。二、對於警政署處理聚眾鬥毆案件原則，將續要求各分局，確實依照警政署相關規定強勢執法、落實執行，以確保雲林縣轄治安環境穩定。」

不少基層員警替黃勢清抱屈，認為「有夠衰」、「殺雞儆猴」，擔心黃可能因此被調走。

(中時 )