新聞局長吳皇昇強調，企業願意加碼或延續投資計畫，不僅是對新市府團隊的信賴，也是對台中未來發展有信心！（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團28日舉行記者會，針對市長盧秀燕聲稱她上任2個多月就有200多億的企業投資，提出質疑！新聞局長吳皇昇說，市長盧秀燕上任後，已陸續有多家企業投資台中，包括勤美集團投資120億元、巨大機械投資50億元、車王電子投資25億元，合計將近200億元；台商回流堅定加碼投資台中。

民進黨團總召李天生說，盧秀燕聲稱，上任2個多月就有200多億的企業投資案；不過目前完成的投資案，全都是在林佳龍市府團隊任內努力爭取定案，盧秀燕只是「割稻尾」。前市長林佳龍任內招商9000億，盧秀燕四年後要超過9000億才是進步。

民進黨團副總召邱素貞及賴佳微指出，盧秀燕就任已3個月，蜜月期已過，她希望盧團隊應該要再上緊發條積極作為，展現施政魄力與方針，讓民眾知道要將台中帶往哪個方向，讓人能夠進來、錢也能夠進來，台中過得更好。

林德宇說，市政建設是一棒接一棒，上任90天本來就很難有新興能落成的工程，市政成果應該要做一分、說一分，盧團隊是在自我吹捧。

吳皇昇表示，盧秀燕上任以來，許多大型企業看上台中市的發展潛力，紛紛敲定投資計畫。例如勤美集團投資120億元；另還有巨大機械投資50億元、車王電子投資25億元，並獲經濟部「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議審查通過，一連串的好消息都代表企業對台中的高度信心。

吳皇昇強調，企業願意選在此刻加碼或延續投資計畫，不僅是對新市府團隊的信賴，也是對台中未來發展有信心；台中能吸引企業投資代表環境與前景被看好；企業投資台中是好事一件，市府會全力協助企業相關後續程序，讓投資可以造福台中，這對市民來說才是最重要的事。

(中時 )