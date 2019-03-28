現在是大學及研究所應屆畢業生的求職旺季，他們最想進什麼企業工作？《Cheers》雜誌今天公布調查指出，今年的大學及研究所畢業生最想進入企業的前3名分別是誠品、Google台灣及台積電。此外，5成8新鮮人期待首份月薪高過30K。

《Cheers》在去年11月12日至今年1月4日間，對全國大專院校180個科系的3152位學生完成這項「新世代最嚮往企業企業調查」，樣本中來自公立大學占33.19％，私立大學占66.81％；大學應屆畢業生占85.79％，研究所應屆畢業生占14.21％。

調查顯示，應屆畢業生最想進入企業的4至10名分別是：長榮航空、鴻海、宜家家居、台灣無印良品、統一企業、中華航空與長庚醫療財團法人。

《Cheers》雜誌統計近3年的調查結果，7家企業連3年都在「新世代最嚮往企業調查」Top10，包括誠品、Google台灣、台積電、長榮航空、鴻海、統一企業與中華航空。

調查發現，新世代在思考畢業後首份工作時，更注重「企業聲望及品牌」（9％），占比較去年提升3.5％。在了解企業資訊的管道上，「企業官方網站」、「企業徵才活動」所獲的積分都下滑，反倒是「企業臉書或群組」的積分微幅提升。

調查發現，準社會新鮮人求職的徬徨與摸索期縮短，11.7％在畢業前就已找到工作，占比較2018年提升3.9％，且高達55.7％的受訪者認為自己能在未來1～3個月找到工作。統計指出，36.5％的新鮮人對首份工作的期望待遇為每月2.5萬到3萬元，26.8％則期待自己一出社會就能領3萬至3.5萬元

但從另一面來看，新世代除了想要賺錢，對於休閒與生活品質的要求也更甚以往。根據調查結果，在年輕人心目中，工作與生活的黃金比例，已從去年的6（工作）：4（生活），下修到今年的5：5，意即工作與生活在質、量上都要達到百分百的均衡，才是最理想的狀態。

在個別企業家的排行榜中，鴻海董事長郭台銘，蟬聯新世代最尊敬的企業家Top 1，2至5名分別是張忠謀、賈伯斯、馬雲及王永慶。

(中時 )