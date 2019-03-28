你的名牌包都送洗還是自己來？一名女網友在「爆廢公社」PO文，說她當初花近2萬6買LV包，已經用10年，最近發現它發霉，不想花3千5送洗，就先用水沖後丟進洗衣機，但朋友都無法理解她這種洗包行為。

據LV官網，這款LV Neverfull MM Monogram，市價約台幣5萬元。原PO強調，「想機洗請先吃幾顆心臟病藥～我這咖洗了第五次還健在，但不代表適用所有包款！」且要使用柔洗加洗衣袋，洗衣精不要有漂白成分跟柔軟精，並陰乾5-10天。

對此，網友們看了紛紛留言，「原來LV可以直接丟洗衣機啊！我有一個整個發霉了就丟了，以為沒救…」、「這洗法太猛了啦~」、「學起來!」、「我的Gucci包也直接丟進去洗十年了」、「原來可以這樣驗真假貨」、「我還是不敢嘗試，安內母湯」。

還有人說，「LV就是因為鐵達尼號沉船，它的行李箱沈入海底打撈上來後，內部仍滴水未浸而打響知名度，所以LV的材質、皮革和工藝，最基本就是堅固耐用，不然妳以為就醜不拉機的顏色加單調的格子，憑什麼引領潮流百餘年⋯」。

發霉都洗乾淨了。(翻攝自 爆廢公社)

(中時電子報)