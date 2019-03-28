路透報導，中美28日起一連兩日在北京進行第八輪高級別經貿磋商，美國官員透露，美中貿易談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，但仍存在分歧點。

美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）和美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）28日抵達北京，與中國官員展開新一輪會談，以期能達成能結束貿易戰的協議。

美國一名官員透露，中國提出的建議比以往更進一步，這讓雙方有希望簽署協議。美方堅持協議中必須包括中國經濟進行結構性改革的內容，他們以一種之前從未想過的方式討論強制技術轉讓，包括整體範圍和具體細節。

美方希望北京停止一些做法，據稱涉及到竊取美國智財權、強制美國技術轉讓給中國企業，美方並希望改善美國企業進入中國市場的准入條件，以及降低中國政府對工業的補貼。

該名官員表示，若將一個月前的文本與現在的文本進行比較，「我們在所有領域都有進展。但我們仍沒有達到目標。」該官員又稱，只要協議中的核心條款繼續取得進展，談判就將持續下去，可能會持續到5月、6月，誰也不知道。

報導稱，中美雙方正在6個領域制定書面協議：強制技術轉讓和網路竊密、智財權、服務、貨幣、農業和非關稅貿易壁壘。

(工商 )