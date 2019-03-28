擁有美艷外型與傲人身材的香港女星伍淑怡，演出《賭城風雲》、《喜愛夜蒲2》、《鴨王》等劇而闖出知名度，人氣不俗，然她卻因為性感外型遭遇侮辱，去年驚爆被警察攔下盤查，問了她個人聯絡資料後竟假公濟私，提出約砲要求，讓她憤而到警局投訴，最近判決結果終於出爐。

伍淑怡去年在地鐵站被一名穿軍裝的警察攔下盤查，初時她未起疑心，配合告知職業、聯絡方式等，沒想到對方竟脫口表示：「可不可以和我做朋友？」，讓伍淑怡傻眼，藉故離開，沒想到回家後遭對方死纏爛打，已通訊軟體暗示要求跟她發生「進一步關係」，甚至說要到她家喝酒，但被她打槍婉拒。

伍淑怡事後越想越不舒服，前往警局報案，近日終於收到此事的後續處理通知公文，警方在文中寫道經查證此事「獲證明屬實」，因此將對該名員警祭出適當處分，讓她大呼終於掙得清白，直呼：「我伍淑怡從來都不會誣告他人，謝謝警務處長的認真調查」。

(中時電子報)