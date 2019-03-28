線材廠強新(5013)去年獲利小減1.3%，每股盈餘2.2元，去年度擬配發現金股利每股0.5元。

強新2018年營收76.73億元，年增率約12%；營業毛利率13.52%，營業淨利6.22億元，因整體費用增加以及業外虧損略增；稅後盈餘2.93億元，年減1.3%，EPS 2.2元。

強新去年獲利尚穩，擬以盈餘分配現金股利0.5元，以今日開盤27元計，現金殖利率約1.85%。

強新今年前2月營收9.7億元，年減15.95%。

(時報資訊)

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