工業電腦廠維田（6570）受惠美國工廠自動化產品拉貨帶動，2018年第四季營運創「4高」佳績，使2018年合併營收達6.32億元、稅後淨利0.53億元，雙創歷史新高，每股盈餘1.99元，優於前年1.23元，雖因上櫃股本膨脹未跟進登高，亦改寫歷史次高佳績。

維田董事會日前通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.8元，盈餘配發率達90.45％，以昨（27）日收盤價38.5元計算，現金殖利率約4.68％。公司將於5月31日召開股東常會，全面改選董事。

維田股價去年10月底下探23.6元，創上櫃以來新低，隨後逐步穩健回升，2月以來上攻力道轉強，21日上探39.8元，4個月波段漲幅將近69％。近日股價高檔盤整，今早持平開出後一度下跌2.6％至37.5元，隨後再度回升至平盤38.5元。

維田2018年合併營收6.32億元，年增11.4％，創歷史新高。毛利率36.04％、營益率9.5％，優於前年35.71％、7.22％。稅後淨利0.53億元，年增達75.37％，創歷史新高。受股本膨脹9％影響，每股盈餘1.99元，優於前年1.23元，創歷史次高。

其中，維田去年第四季營收達2.2億元，季增56.57％、年增67.63％。毛利率33.89％，低於第三季37.38％、優於前年同期33.51％，營益率則創13.81％新高。稅後淨利0.26億元，季增1.6倍、年增逾4.32倍，每股盈餘0.99元，營收、營益率、獲利、EPS齊創新高。

維田產品的終端應用領域以工業自動化達7～8成最高，去年第四季營運衝高、成功拉抬全年營運動能，主要受惠美國主力客戶對工廠自動化產品拉貨躍增，以及另一家客戶的委託設計費用（NRE）入帳拉抬。

受惠美系客戶拉貨動能持續，以及歐洲工廠自動化ODM專案訂單出貨，維田2019年1～2月自結合併營收1.19億元，年增28.83％，續創同期新高，首季淡季營運動能續強。法人看好維田3月營收有望再衝新高，獲利亦可望持穩去年第四季高檔水準。

展望今年，維田看好開發新專案需求量可望優於今年，工廠自動化產品出貨動能續強，耕耘多年的防爆新產品亦可望小量出貨，營收目標續拚雙位數成長，毛利率持穩35～40％區間，帶動獲利較今年更上層樓。

(時報資訊)