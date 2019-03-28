韓國瑜會晤澳門特首 密會半小時相談甚歡

高雄市長韓國瑜日前會見澳門特首崔世安並晤談40分鐘，卻爆出韓國瑜說了「我也可以選澳門特首」，韓之後雖澄清是現場熱情使然開的玩笑話，仍引發議論。對此，有名自稱曾是非常支持韓的支持者，但這幾個月有點動搖，他說有的事情輕鬆點開玩笑沒不妥，但太輕鬆就變輕浮了。對此，網友則表示「有沒有做事比較重要」、「如果韓跟檯面上的政客一樣都是那種假掰態度，他就不叫韓國瑜了」。

韓國瑜上任後，不僅努力拚訂單，許多逗趣回應也讓他圈了不少粉絲。關於陳致中控告他外患罪一事，韓國瑜昨幽默回應表示，「我覺得今天早上高雄市議員陳致中到法院按鈴告我外患罪，陳致中議員為何不到法院按鈴自首，他有沒有犯了外遇罪？」此外，針對是否被黨內徵召選總統，韓國瑜日前也表示，「不是光我認真考慮，只要這個題目一熱，我就要被逼著去洗衣服，所以這兩天我一直在洗衣服」。不過韓國瑜也被爆出日前說了「我也可以選澳門特首」，韓之後雖澄清是玩笑話，仍挨批失言。

對此，網友sim2347在PTT發文指出，韓國瑜常常說出一些不知所云甚至讓人反感的話語，他說要講韓心直口快也可以，但講話真的太常不經大腦，他可能覺得是玩笑，但很多時候真的不好笑，「這點跟柯當初剛當選時很像」。

該網友提及近日發生的一些事，包括韓曾說選澳門特首、外界批評韓，韓就叫人閉嘴？問韓要不要選總統，總是人問東他答西。該網友坦言，他曾經是非常支持韓的支持者，但這幾個月來真的有點動搖，他說他知道韓還是很認真幫農漁民找訂單，也很努力改善道路交通問題，「但麻煩先從你的嘴改變吧，有的事情輕鬆點開玩笑沒不妥，但有的事你說的太輕鬆，就變輕浮了」。

然而，對於該言論，網友則紛紛表示「你都說跟柯當初很像，就給他時間不好嗎，急什麼」、「有時候對記者的有些提問少說不說比較好 不過那樣就不是韓了」、「至少嗆得讓我很『甲意』」、「請問政治人物是該有什麼樣子呢？就你比較不能接受這樣特質的人罷了，你都是很認真嚴肅的性格吧？」、「川普其實屁話幹話也不少，民調照樣高」、「我就喜歡他這樣阿，說到底你要人選上會做事重要還是你理想中的偶像重要」、「有沒有做事比較重要 屁話失言我可以忍」、「不會啊 我倒覺得都蠻有意思 很多意味深遠」、「如果韓跟檯面上的政客一樣都是那種假掰態度，他就不叫韓國瑜了」、「很嘴很好笑」。

(中時電子報)