中嘉新視波社區健康同樂會在新北市永和區頂溪里舉辦了不老網美拍攝教學課程。（葉書宏翻攝）

資訊流通快速，在現今的媒體傳播之中，教導大眾如何識讀媒體成為重要的課題。中嘉新視波社區健康同樂會在新北市永和區頂溪里舉辦了不老網美拍攝教學課程，里內60多名長者，藉由手機影像教學，促進人際關係及發揮團隊合作，增進社區銀髮族的媒體素養及媒材表現養成，獲得里內爺爺奶奶滿堂彩。

永和頂溪里60名爺爺奶奶兵分三路，在里內美化過後的彩繪塗鴉牆、裝置藝術品前，由中嘉新視波一群活潑熱情的年輕人，教爺奶如何利用手機把自己拍成網美的訣竅，不管是靠著牆、仰望天邊、拿道具、比手勢，每位爺爺奶奶看到彼此刻意裝扮的動作，都笑得合不攏嘴，現場歡樂的笑聲沒一刻停止，彷彿回到年輕時的青春活力。

參與美拍的張奶奶說，非常感謝新視波這次來到社區，讓他平常只會用來打電話的手機功能更靈活了，趙阿嬤則說平時拍照手不知要往哪擺，現在都可以輕鬆地展現時下流行的美拍動作。

另一位陳爺爺則說學會手機拍照，未來可以幫自己的孫子記錄成長過程一舉多得，永和頂溪里蔡美娟里長則謝謝新視波到里內，教長輩們認識媒體及拍照，讓一張張不老網美照片帶來歡樂，為爺爺奶奶留下美好見證及滿滿回憶。

中嘉新視波有線電視董事長陳煥鵬表示，隨著科技進步與發展，網路已成為目前最便捷、普及的溝通管道，你可以在家中透過網路漫遊全世界，拍照上傳臉書與各地的朋友線上聊天。因此，未來數位化發展的社會，媒體識讀教育亦顯得格外重要。

新視波身為在地媒體，熟識媒體識讀資源，特別規畫媒體教學小組前進社區，藉由生活情境加上影像學習，來增進社區長者的媒體素養及媒材表現能力，進而在社區散播歡樂、散播愛留下永恆的回憶。

同時陳煥鵬也提到，歡迎中永和鄉親對於手機拍照、媒體識讀課程教學有興趣的社區團體，可洽新視波有線電視媒體識讀小組吳先生（02-2927-2000轉8312）。

(中時 )