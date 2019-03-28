美國公債殖利率全面下滑，3個月美債殖利率比10年期美債殖利率高，形成利率倒掛現象。財信傳媒董事長謝金河表示，美債殖利率倒掛，全球多數國家長債利率都下降，但新興市場資金被擠壓，債券遭拋售，全球金融市場會在這裏調整。

謝金河在臉書po文表示，聯準會（Fed）從鷹派變鴿派，今年升息可能暫緩，給投資人對未來景氣悲觀預期，造成近幾個月短天期利率急速升高，長天期利率下滑，形成利率倒掛現象，加深投資人疑慮，使得連續上漲3個月的全球股市出現雜音。

他說，這種利率倒掛現象出現在短天期利率急升，1個月1殖利率從1.6快速上衝到2.47，3個月期從1.到2.465，而且是愈短天期利率愈高，現在1年期都超過10年期，10年債從3.26跌到2.358，30年期從3.58下滑到2.82左右。

面對此情況，Fed前主席葉倫認為是「債息倒掛」，或許反應了在某個時間點需要下調利率，但不意味著經濟衰退。謝金河表示，這個現象其實代表市場對全球央行聯手寬鬆貨幣政策的憧憬。

美國債券利率倒掛，全球多數國家長債利率都下降，澳洲10年債剩下1.777，創3年新低；紐西蘭1.886是1985年新低。日本與德國10年債殖利率都出現負值。

謝金河指出，目前日本和歐洲央行已經幾乎到沒有彈藥可用的地歩，但美國現在仍有許多工具可以運用，不過也意味著未來6到24個月出現衰退風險升高，新興市場資金被擠壓，債券遭到拋售，像是印尼10年債上升至7.68，反映了資金正撤離風險較高的資產。他提醒，「全球金融市場會在這這裡進行調整」。

(中時電子報)