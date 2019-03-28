香港信報報導，大陸國務院總理李克強28日在博鰲亞洲論壇開幕式致詞時表示，「外商投資法」2020年1月1日實施，目前正加緊制定配套法規，當中會對港澳台的投資做出明確具體規定，過去實施且具體有效的優惠政策不會改變，而且要讓港澳台投資的合法權益得到更有效保障、更多發展機遇。

李克強並指出，會進一步放寬港澳台投資的市場准入，並更進一步便利大陸與港澳人員流動，不斷改善港澳台同胞投資興業、學習工作及生活的環境。今年6月底前亦會再次修訂外商准入的負面清單。

(工商 )