《博鰲亞洲論壇》李克強：外商投資法會保障港澳台投資權益 12:022019/03/28 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，大陸國務院總理李克強28日在博鰲亞洲論壇開幕式致詞時表示，「外商投資法」2020年1月1日實施，目前正加緊制定配套法規，當中會對港澳台的投資做出明確具體規定，過去實施且具體有效的優惠政策不會改變，而且要讓港澳台投資的合法權益得到更有效保障、更多發展機遇。 李克強並指出，會進一步放寬港澳台投資的市場准入，並更進一步便利大陸與港澳人員流動，不斷改善港澳台同胞投資興業、學習工作及生活的環境。今年6月底前亦會再次修訂外商准入的負面清單。 (工商 ) #港澳 #投資 #外商 #李克強 #博鰲亞洲論壇 推薦閱讀 陸發改委：深化農、礦業開放 吸引外資設點 16:412019/03/24 財經 博鰲論壇登場 李克強第四度出席 04:092019/03/26 財經 經濟有壓 李克強：續推減稅降費 04:092019/03/26 財經 博鰲亞洲論壇報告 2018新興11國GDP達5.1％ 11:172019/03/26 財經 博鰲亞洲論壇登場 約2千名代表報名出席 11:462019/03/26 財經 《博鰲亞洲論壇》吳曉求建議大灣區嘗試人民幣與港幣自由兌換 11:542019/03/26 財經 《博鰲亞洲論壇》2018亞洲競爭力排名 台灣晉升第2名 13:072019/03/26 財經 專家傳真－以永續投資實現美好世界 04:092019/03/27 財經 《博鰲亞洲論壇》李克強：大陸將加快金融業對外開放 11:162019/03/28 財經 《博鰲亞洲論壇》李克強：對港澳台優惠政策不會改變 11:262019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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