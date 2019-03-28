瘋跑馬、迷鐵馬，運動過頭，當心尿不出來！書田診所近來收治兩名熱衷馬拉松及自行車民眾，因不當的運動量，反而造成骨盆底肌肉功能異常，導致排尿困難，提醒民眾無論是跑馬拉松或是從事自行車活動，運動前要記得做足暖身操，且運動量要適度，避免損及骨盆底肌肉，造成排尿異常。

泌尿科主任醫師杜元博表示，近年來民眾非常熱衷跑步及騎腳踏車等運動，幾乎成了全民運動，但魔鬼藏在細節中。40歲陳先生，一年多前因排尿不順就醫，當時除給予藥物治療外，也建議可做些運動，以增強骨盆腔神經活力及肌肉群功能，改善排尿。陳先生便開始跑步，排尿不順的情況也有所改善，最近幾個月逐漸增加跑步路程，從半馬、超半馬到全馬，沒想到近日又出現排尿困難症狀，甚至有時候要等很久才尿的出來，趕緊就醫，經詳細檢查後，發現為骨盆底肌肉僵硬所引起的排尿困難。

另一名40多歲張先生是自行車選手，幾個月前為比賽開始加強練習，在一次加強訓練後，竟然每次上廁所都要等10分鐘以上才能尿的出來，趕緊就醫，經檢查發現是因長時間壓迫骨盆底括約肌，造成骨盆底肌肉僵硬，經過物理治療並建議加厚坐墊、騎車時要先做足暖身運動，加上運動訓練間適度休息，症狀才逐漸改善。 杜元博指出，骨盆底功能異常的原因如長時間壓力及情緒緊張、憋尿行為以及經常性壓迫骨盆底行為，因而引起其肌肉損傷及發炎感染。骨盆底功能異常常見的症狀有排尿遲緩、尿流細小、排尿間斷、尿後殘尿感、尿後滴滴答答、排便困難及性功能障礙等。

杜元博表示，對於男性來說，正確的排尿姿勢有助於泌尿系統的健康，而站姿排尿時，雙腳大姆指弓起踏地，膝蓋往前微彎，不要刻意用力解尿，自然的排尿即可；至於坐姿排尿則是坐於馬桶中間位置，膝蓋位置平行或略高於骨盆處，讓骨盆底肌肉如括約肌以及攝護腺得到放鬆。

杜元博提醒，春季天氣溫暖舒適，是運動的好時機，跑馬拉松、騎自行車都是熱門活動，提醒在運動前要記得做足暖身操，適度運動量，加上適當的保護措施，量力而為，避免突然大幅增加運動量，從而影響排尿，造成身體泌尿系統的損傷。

(中時 )