NCC罰中天法源依據呢？ 學者批：先射箭再畫靶

國民黨團書記長吳志揚。(中時資料照)

NCC昨開罰中天一百萬，引發外界質疑標準不一，攻擊特定立場媒體。國民黨立院黨團今舉行記者會砲轟「綠色恐怖全面啟動」，國民黨團書記長吳志揚還爆料，他接獲基層警陳情，高層口頭命令不得觀看中天電視台，他要求蔡政府出面說明，是否有以口頭、書面方式命令機關不得觀看特定電視台？

吳志揚懷疑NCC搞兩套標準，三立新聞也報導賴清德就任行政院長天空有「巨龍紅光」，賴清德是「祥龍真子」，這種新聞就不罰，難道是配合民進黨打擊特定媒體，箝制言論自由嗎？黨團副書記長柯志恩也諷刺，難道是「只准英德巨龍紅光，不准國瑜鳳凰展翅嗎？」

藍委賴士葆則說蔡政府是「逢韓必反」，現在是「逢韓必打」、「逢韓必罰」，大搞連坐法，英德要拚初選，就抓韓國瑜來打，但把韓越打越旺。賴士葆也指出，今年中央政府總預算中，他提出附帶決議，要求NCC對於廣播電視媒體申設、評鑑、換照和監理事務，應不受政治力干擾，此決議已經三讀通過，等同法律效力，豈料NCC居然聽命蔡政府對不同聲音的媒體開罰，大開民主倒車，他也說近期將前往監察院告發NCC瀆職。

吳志揚批評，NCC正式繼促轉會、中選會之後，淪為「第三個東廠」，獨立機關不獨立。藍委林德福說，行政院長蘇貞昌日前才批判NCC說什麼都不管，一講完NCC就來開罰，擺明就是民進黨的打手，民進黨把黑手、魔手伸進獨立機關。

黨團副書記長林奕華則認為，民進黨是為了維護政權，結果卻犧牲了民主言論自由，是台灣民主最黑暗的一刻，綠色恐怖已經環繞天空。柯志恩也說，打韓難道是因為韓危害到執政黨的安全嗎？NCC好像住海邊管很大，但連報導比例要多少昨天都回答不出來，且媒體要自律，收視率也是觀眾掌控的，NCC卻堂而皇之告訴大家要換掉主管，是什麼角色？什麼態度？新聞品質自會有社會公斷，但是「民眾的遙控器不是NCC的刀。」

(中時 )