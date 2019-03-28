宏正(6277)2018年營收獲利創歷史新高，EPS 13.19元，並配發8元現金股利，雙創歷年新高，展現亮眼的營運表現。2019年適逢宏正40周年，為強化股東投資效益，使公司治理更具彈性，宏正今記者會指出，宏正9.25%的現金殖利率是上市公司排名前10年，公司於3月12日董事會通過修訂公司章程，將送股東會核准，授權董事會每季決議分派現金股利，給予多次配息的彈性。

根據AVIXA最新影音趨勢分析報告(IOTA, 2018)指出，至2023年專業影音產業每年營收將有4.3%的成長。Gartner近期報告也指出，2019年全球IT支出將達3.76萬億美元，較2018年增長3.2%。宏正身為全球AV/IT設備連接管理方案領導廠商，也將進一步推廣AV meets IT整合式解決方案，為ATEN今年營收表現注入新一波動能。

(時報資訊)