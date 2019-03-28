裕隆集團旗下繼嘉裕（1417）宣布「雙減資案」後，中華（2204）於27日也宣布將減資六成，加上現金股利1.7，合計祋東將可拿到7.7元股利，受此消息激勵，中華及嘉裕雙雙攻上漲停，並帶動裕隆集團股價同步大漲，裕隆大漲6％多，裕日車及裕融均上漲1％以上。

嘉裕先於26日宣布「雙減資案」，為強化財務結構，擬先減資28.6969％彌補虧損，將每股淨值提升至10元之後，再次辦理現金減資29.8768％，每股退還股東2.9877元，合計兩次減資幅度達50％，減資後股本降至18.99億元。

隨後中華也於27日宣布，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款；董事會通過現金減資案，擬減資83.04億元，減資比率達六成，每股退給股東6元，另加上擬配發現金股利1.7元，合計達7.7元，減資後資本額將降至55.36億元。

(工商 )