新北市婦人華采慧因欠債千萬元無力償還，她在2008年與前夫許碧誠共謀，透過她哥哥華明雄僱槍手施耀宗殺死她，企圖詐領保險金被識破；高院更三審依速審法減刑後，將許碧誠等3人依違反槍炮彈藥刀械管制條例罪各判處5年到5年半徒刑。全案可上訴。

華女與許男結婚後育有1子2女，因許男票據信用不佳，2人為了向銀行貸款開設便利商店，於是在2003年辦理離婚登記，但仍同財共居，感情甚篤，由於財務每況愈下，再加上被倒會，華女陸續向親友及當舖借款，欠下高達1400萬元的債務。

華女為了償債，萌生自殺詐領鉅額保險金的念頭，她先投保意外險受益人為許男及子女，然後向哥哥華明雄求助找尋槍手；槍手施姓男子受託，在2008年10月13日晚間於桃園市大園區路邊近距離槍殺華女，華女頭部中彈死亡，她的家屬隨即向保險公司索賠。

檢警發現華女死前無掙扎痕跡，加上她有高額保險，調閱監視器畫面，發現她被槍殺當天，曾和許男在電梯裡深情擁吻8秒鐘，華女的女兒也證稱，媽媽死前曾說「若我走了，要好好照顧自己。」，因此查出這是件詐保案，並將許男及華男、施男逮捕。

刑事部分，高院更二審違反槍炮彈藥等罪將許碧誠、華明雄及施耀宗判刑6年到6年6月不等刑期，案經上訴，最高法院撤銷，高院更三審認為全案繫屬法院逾8年符合速審法減刑規定，將許等人改判刑5年到5年6月徒刑。可上訴。

華女子女告保險公司索賠部分，歷審都認為，華女欲以買凶自殺方式，領取保險金以解決其等面臨的經濟困境，因為她的死亡屬自殺，並非因遭遇外來突發意外事故，家屬不得請領理賠600萬元，判保險公司免賠，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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