費玉清去年宣布， 2019年舉行告別演唱會後將正式告別演藝圈，他提到除了2月和5月與歌友們團聚外，最大的心願就是最終場能在家鄉的舞台上畫下一個美好的句點，經過主辦單位多次爭取和等待，終於獲准於‪11月6日‬、7日在台北小巨蛋再度登場。

這次費玉清告別演唱會，分佈於不同的月份，將寫下台灣歌唱史上一頁輝煌的記錄，10個月內三登小巨蛋，他成為第一人，對於這樣的機會，費玉清非常的感謝與珍惜。

主辦單位今日也表示，費玉清的告別演唱會可說是歌壇大事，這次所有硬體設備與設計團隊們都全力以赴，以最高規格作準備，對於演唱會的舉辦時間場次更是申請了許久，從原有的五月場次，再爭取到新春佳節場次，雖而11月能再獲准增加场次，更是經過多個月來的堅持，努力爭取而來的，就是為了可以圓滿費玉清最終場能回到家鄉舞台的願望。

111月費玉清告別演唱會最終場將於‪4月2日中午‬12點於寬宏售票官網正式開賣。

(中時 )