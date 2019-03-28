費玉清去年宣布， 2019年舉行告別演唱會後將正式告別演藝圈，他提到除了2月和5月與歌友們團聚外，最大的心願就是最終場能在家鄉的舞台上畫下一個美好的句點，經過主辦單位多次爭取和等待，終於獲准於11月6日、7日在台北小巨蛋再度登場。
這次費玉清告別演唱會，分佈於不同的月份，將寫下台灣歌唱史上一頁輝煌的記錄，10個月內三登小巨蛋，他成為第一人，對於這樣的機會，費玉清非常的感謝與珍惜。
主辦單位今日也表示，費玉清的告別演唱會可說是歌壇大事，這次所有硬體設備與設計團隊們都全力以赴，以最高規格作準備，對於演唱會的舉辦時間場次更是申請了許久，從原有的五月場次，再爭取到新春佳節場次，雖而11月能再獲准增加场次，更是經過多個月來的堅持，努力爭取而來的，就是為了可以圓滿費玉清最終場能回到家鄉舞台的願望。
111月費玉清告別演唱會最終場將於4月2日中午12點於寬宏售票官網正式開賣。
(中時 )
#費玉清
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。