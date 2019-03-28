北韓領導人金正恩胞兄金正男前年在馬來西亞遭暗殺後，其長子金韓松便一直受到反北韓秘密組織「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense，CCD）保護。由於北韓駐西班牙大使館22日發生劫案，反金氏政權組織千里馬民防26日宣稱犯案，使得外界懷疑金韓松很可能獲得FBI的庇護。

金正恩為了鞏固政權，對內整肅異己，涉嫌派人在馬來西亞毒殺身為潛在政敵的同父異母哥哥金正男。金正男2017年2月從吉隆坡機場返回澳門時，遭到印尼籍女子艾莎（Siti Aisyah）和越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）攻擊，臉上被塗抹致命的VX神經毒劑，20分鐘後痛苦死去。當金正恩在馬來西亞暗殺金正男時，就有人認為金正恩的下一個目標可能會是金韓松。當時幫助金韓松成功逃亡的正是「千里馬民防」組織。

隨著CCD公開和FBI合作後，外界推測FBI及美國中情局（CIA）介入2017年拯救金韓松一事，顯得可信度更加提高。

金韓松是金日成的4代宗孫。其父金正男是金正日長子，但很早便與繼承人無緣。「千里馬民防」在救出金韓松過程中和FBI的接觸增多，金韓松現居住於歐美的可能性很大。有消息人士說：「據我所知，金韓松在CIA的幫助下成功逃脫後，就居住在FBI管理的安全住處。」

(中時電子報)