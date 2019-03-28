解放軍首艘自製航母打造過程

距中國大陸官方公佈的4月23日海上大閱兵只剩不到1個月，解放軍首艘自製航母002艦能否趕得上這場盛會，成為各方矚目的焦點。

新浪軍事的分析指出，歷經5次試航後，002艦返回大連造船廠的3號碼頭，而艦島周圍重新搭起腳手架，這反常現象令人大惑不解。此外，最近又有網友拍到002艦飛行甲板正在重刷黃色塗層，看起來工程量很大。

據最近在現場看過002艦的網友說，新塗層施工的進度不疾不徐，並未因慶祝中國海軍建軍70週年的閱兵式即將到來而趕工，看來似乎沒打算在這個重大節日公開亮相。不過，最近網上曝光兩張照片，似乎又出現轉機。雖然照片很模糊，但仍能看到002艦飛行甲板上出現驚人的變化，重新敷設的黃色塗層迅速從艦艉的一個角落，迅速延伸到甲板一半的面積，工程進度快得嚇人。

分析指出，利用現代科技和工具為航母敷設防滑耐高溫塗層，比修路慢不了多少。問題在於，002艦能否在不到1個月內再進行至少1次試航，完成艦載機起降，確實沒人敢說。

002艦的殲-15艦載機早已在「遼寧」艦上駐訓，並突破了夜間起降、空中加油等高難度科目。分析指出，002艦的飛行甲板和「遼寧」艦基本一致，使用的起降標準也幾乎一樣，大大降低了新艦與艦載機的磨合難度。或許只需要很短的時間，殲-15艦載機就會停滿002艦的甲板。

分析認為，就算屆時殲-15沒上新航母，但是在解放軍的閱兵史上，確實存在裝備尚未形成戰力，甚至還沒服役，就參加閱兵分列式的先例，如98式主戰坦克，因此也不排除002艦以類似模式參加海上閱兵。經過幾次試航，002艦的動力系統完好成熟，而基本的通信與導航系統也沒問題，這就夠了。

(中時電子報)