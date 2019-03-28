疑是聚眾滋事，台中市南屯區大墩11街一家拉麵店，日前深夜11點多，約有10名「凶神惡煞」聚集在店外，路人見狀報警，警方出動快打部隊到場發現，現場並未有任何糾紛出現，也沒有攜帶任何器械，經查原來是店家老闆與人有債務糾紛，實際來處理債務的僅4人，其他則為拉麵店客人，警方做預防性偵訊、約束告誡後即讓聚眾人士離開。

台中市警局第四分局黎明所表示，日前深夜11時許接獲通報指出該店外聚集約10名男子，立即出動含快打部隊及其他員警共30名警力到場，發現現場尚未有糾紛發生，在盤查瞭解後發現，是店家與人有財務糾紛，實際來處理債務的僅4人，其他則為拉麵店客人，惟拉麵店老闆並不在店裡，該4名人士就在該店外等候，與其他用餐客人混雜而有10人的假象，因而引起路人關心而報案。

警方到場後逐一清查，店員告知員警，對方僅進來問老闆在不在後，即以電話與老闆連絡後，在店外等候，員警當場查無不法事證，帶回4人至所偵訊，實施「預防性登記」並約束告誡即讓其離去，隨後該店老闆也到所說明，指出與人有債務糾紛。

台中市警局第四分局黎明所長林澤聰表示，此次止亂於初動，有效遏止犯罪，呼籲遇有任何糾紛案件要循法律途徑來解決，結不容許有街頭暴力情事發生。

(中時 )