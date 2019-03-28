印度總理莫迪昨（27）日宣布，印度當日已成功發射飛彈摧毀一顆低軌道衛星，成為全球第4個能夠執行反衛星飛彈計畫的國家，躋身太空超級強權。

印度總理莫迪27日發布全國電視演說，表示印度已成功執行反衛星飛彈試射任務，摧毀一顆自有的低軌道衛星，躋身太空超級強權。

印度27日成功發射反衛星飛彈摧毀一顆低軌道衛星。

印度「宇宙能量任務」（Mission Shakti）的反衛星飛彈試射運作原理。

莫迪昨日以印地語（Hindi）發表電視演說，表示印度已創下歷史性成就，27日成功試射反衛星飛彈摧毀一顆印度自有的低軌道衛星，整起行動不超過3分鐘。

他隨後在推文指出，這項命名為「宇宙能量任務」（Mission Shakti）的行動相當複雜，需要以高超的速度與精確度進行。行動相當特別是因為印度是全球第4個擁有這項現代技術的國家，而且全程都是由印度本土科學家完成，他盛讚印度已經成為「太空強權」。

除了印度，目前全球有能力發射反衛星飛彈摧毀衛星的國家還包括美國、俄羅斯和中國大陸。

莫迪指出，行動成功意味著印度將更為強大、安全，並進一步實現和平與和諧。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去10年來印度的太空計畫已經有顯著成長，2014年印度成功發射衛星至火星軌道上，之後印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation, ISRO）更宣布未來3年內將載人上太空。

儘管印度外交部昨天已強調印度並無意藉此與他國進入太空軍事競賽，不過鄰國巴基斯坦與中國大陸或許會認為此舉相當挑釁。巴基斯坦外交部一位發言人昨天就認為，印度此項行動無疑是衝著敵人而來。

除了印度，中國大陸與俄羅斯也持續增強自身太空軍事能力，美國防部去年發布一份報告指出，中、俄兩國正積極發展反衛星武器，其中還包括開發能中斷、干擾，或破壞衛星與感測器的雷射武器。

印度國內反對派領袖則嘲諷莫迪根本是作秀，莫迪的主要政敵雅達夫（Akhilesh Yadav）稱昨天的演說根本就是免費廣告，好轉移大眾對國內事務的關注。另外也有一說是，下月11日開始至5月19日，印度國會下院將進行分階段大選，莫迪為爭取連任，正積極為所屬執政黨聯盟創造有利環境。

#MissionShakti is special for 2 reasons:

(1) India is only the 4th country to acquire such a specialised & modern capability.

(2) Entire effort is indigenous.

India stands tall as a space power!

It will make India stronger, even more secure and will further peace and harmony. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 2019年3月27日

(中時電子報)