台北市男子劉穎之等6人放貸給計程車司機，再暴力討債並私設牢房拘禁司機，高院更一審認為劉男等人為牟取重利對弱勢的計程車司機收受重利，甚至利用司法資源以順利取得本金及利息，所為甚為不該，依常業重利罪各判處8月到1年8月不等徒刑。可上訴。

(中時 )