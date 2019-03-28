運將借高利遭暴力討債 地下錢莊遭判囚 12:202019/03/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 地下錢莊業者向運將暴力討債遭判囚。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市男子劉穎之等6人放貸給計程車司機，再暴力討債並私設牢房拘禁司機，高院更一審認為劉男等人為牟取重利對弱勢的計程車司機收受重利，甚至利用司法資源以順利取得本金及利息，所為甚為不該，依常業重利罪各判處8月到1年8月不等徒刑。可上訴。 (中時 ) #討債 #暴力 #司機 #錢莊 #計程車司機 推薦閱讀 牛棚獅火 暴力猿拔頭籌 04:112019/03/24 社會 文慧如傻吞檳榔汁被虧老司機 04:112019/03/24 社會 老司機激推越南洗頭！洗一半 水某現身GG了 18:002019/03/25 社會 遭地下錢莊討債 葉男持玩具槍搶銀行50萬遭起訴 16:372019/03/25 社會 陸生加拿大遇暴力綁架 警曝他多次遭電擊受驚 12:462019/03/26 社會 「103-1」條修法 網路叫車業者、計程車司機相互叫囂 15:522019/03/26 社會 小琉球遺失金手鍊！超暖司機尋獲還加送2斤紅豆 16:532019/03/26 社會 小黃司機犯重罪 出獄12年未再犯可重新執業 13:422019/03/27 社會 24歲海軍女下士騎車被撞倒 遭大車碾爆頭身亡 17:462019/03/27 社會 防止暴力事件 台鐵擬要求員工學防身術 17:502019/03/27 社會 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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