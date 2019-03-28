民進黨立委張宏陸今在質詢時指出，台灣近海漁船出海返港目前並沒有相關檢查防疫機制，恐成為非洲豬瘟的防疫漏洞，要求在港口設置廚餘桶管理。海委會主委李仲威表示，目前台灣本地漁船確實沒有檢查機制，會立刻研究相關問題，思考用最好的方式解決。

李仲威在報告時指出，為防堵非洲豬瘟疫情入境，海委會除對漁港進港船舶及商港特定船舶實施100％全面安檢外，針對高風險地區加強防疫作為，例如於小三通旅客尖峰流量，逐一執行人身通關查驗，並針對從金馬澎地區航行到台灣本島的船舶，逐一安檢旅客行李、開檢冷凍、冷藏櫃。

李仲威在答覆張宏陸質詢時表示，目前對所有進港的漁船及重點地區進入的商船都實施100％安檢，目前為止都沒有發現活體，也沒有查獲到有問題的物品。至於廚餘部分，無論是商船或漁船的廚餘都不可以落地，一定要帶著出去。

張宏陸追問，那台灣本地漁船怎麼處理？李仲威坦言，本地漁船就沒有去查他們的廚餘。張宏陸問李仲威，難道本地漁船出去捕魚，都沒有接觸到大陸或東南亞豬肉的機會？李仲威說，他不敢保證，因為像活魚運搬船就會到大陸去。

張宏陸擔憂將產生防疫破洞，應該嚴格檢查是否有豬肉製品，甚至廚餘也要管理，他建議在全國港口檢查處設置廚餘桶，強制要求台灣漁船把廚餘丟入，海巡署就可以向海關一樣幫他處理，也不會造成漁民負擔。李仲威答覆，海委會馬上研究如何處理，用最好的方式、最好的規定解決。

(中時 )