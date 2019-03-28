上市櫃公司總經理放不實利多、操縱股價、損及公司權益等，立法院要求金管會修正投保法，由投保中心代小股東提告，解任不適任的總經理，金管會主委顧立雄28日承諾，會將此機制納入修法公聽會，讓各界評估是否可行。

立委曾銘宗提案修正「證券投資人及期貨交易人保護法」，28日在立法院財委會進行初審，但金管會強調已積極草擬行政院版修法條文，範圍增加四大項，及將內線交易、操縱股價、興櫃等都納入投保法範圍，並增加非現任任期的事件亦可提起解任之訴等，法規範圍更大，建議下會期再一併修正。

但立委們紛紛建議投保法中賦予投保中心可代小股東提告的對象，應不限上市櫃及興櫃董監，必須擴及總經理，要求金管會列入修法草案中。

顧立雄承諾，會將上市櫃及興櫃總經理及職責相當之人，納入這次投保法的修法草案中，即總經理執行業務時有重大損及公司權益或違反法規，亦或有內線交易、操縱股價等行為，投保中心亦可代小股東提起訴訟。

但新法規要增加若法院裁判確定對上市櫃公司董監解任，3年內不得再出任其他上市櫃公司董監，若總經理被解任，如何限制工作權，還是以註記方式處理？顧立雄表示會一併在公聽會討論。

金管會預計近期舉行投保法公聽會，4月中下旬開始預告草案，顧立雄承諾，立法院此一會期結束前一定會送行政院審查，下一會期送立法院審議。

(工商 )