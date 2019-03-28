蔡英文總統今日宣稱，臺灣對印太地區所採做法策重民主，積極在各地維護民主價值，並將持續與理念相近國家共同維護自由與主權，不受威脅。然而民進黨政府二度執政這三年來的所做所為，究竟是在捍衛自由民主還是打壓自由民主呢？

何謂民主？政治人物選前提出政見，讓選民根據對政見好惡決定投給誰，政治人物當選後貫徹提出的政見。結果蔡英文政府2016年1月選前說好沒有實質周休二日前不會砍七天國假，5月上台後馬上翻臉，僅僅推出可以加班的一例一休卻照樣砍掉七天國假，這種說話不算話的做法真的符合民主政治的真義嗎？人民當初投票是投假的嗎？還是以後要人民乾脆看長相投票算了？反正政見也不一定會落實，果真如此，民主政治的意義和優勢何存？

2016年9月，故宮新任院長林正儀，拆除了由成龍贈送原放置於故宮南院入口廣場的圓明園12生肖獸首仿製品，理由是尊重地方「政治爭議性高」意見，拆除前還有民眾去潑漆，理由是要「捍衛台灣文化主體性」，這些獸首不屬於台灣，具有文化侵略性。一個號稱自由民主的地方，連人家送點雕刻品都容不下。

到了2017年3月，民進黨政府的客委會主委李永得穿著拖鞋出門到住家附近的超商購物時，被警察攔下盤查要求拿出身分證件供查驗，事後他痛批臺北市難道成了警察國家嗎？自嘲難道自己長得像共諜嗎？所以要莫名被盤查。結果一邊抱怨，民進黨政府一邊以防止國家機密外洩、對付間諜為名，擬制定「保防工作法」，當中規定保防員在各級機關周邊合里內範圍內覺得有人有從事危害機密保護或安全防護行為之虞者，得查證其身分。對方若拒絕，或無從確認身分，就可以將對方帶去指定處所。幸好在社會反彈下縮手，否則不曉得李主委日後是否又要多被攔下來好幾次了。

而黨產會從成立以來，更一再堅持違反現代法治精神的「有罪推定原則」，要求各機關需要證明自己70年前的財產是從哪來的，否則一概推定為違法，隨後要動支經費都要黨產會許可，不曉得這些黨產會委員，自己家裡的各種帳簿、收據是否都會保存70年不丟？當法院認為黨產會做法有違憲之虞，裁定聲請大法官解釋後，黨產會依然持續這樣幹，凌駕於法院頭上，

促轉會除了副主委自許為東廠之外，還要求政黨必須繳交保存幾十年的歷史檔案正本原件給促轉會，不能交影本，強奪民產。文化部則在未與業者溝通下就突然強迫中正紀念堂內的店家，通通不准再賣兩蔣有關的商品，至於店家會因此蒙受多少損失，那是你家的事。

中選會在去年惡意違法拒收以核養綠公投在期限內的第二階段的連署名單。而公投結束後，以核養綠公投過半通過後，民進黨政府也藉口屏東等縣市政府不願意收核廢料，所以不能用核電。無視於屏東民眾也過半支持以核養綠公投，結果過半民眾的意見，比不上民進黨籍屏東縣長潘孟安一個人的意見重要。

國家通訊傳播委員會(NCC)，過往完全無視許多媒體照三餐播放台北市長柯文哲新聞的做法，如今卻認定中天報導韓國瑜的新聞太多，要求限期「改善」，否則NCC甚至可以命令中天撤換新聞部主管。原來自由民主國家的政府，也可以干預媒體播放內容、人事任命，跟威權獨裁國家掌控媒體，又相去多遠？

陸委會更提案修法，退將或國防兩岸外交國安相關退休高官15年內，不可去大陸參與政治活動，連場內播大陸的國歌也算，違反者最重可終身剝奪月退俸或最高處500萬元的罰鍰，但是陸委會似乎不知道，大陸國歌「義勇軍進行曲」是抗戰時創作的愛國歌曲，不曉得退將去大陸參加紀念抗戰活動，現場播送此歌時是否也應立刻迴避？而且一邊管制一群退休十幾年無權無名沒影響力的老人，結果陳菊、賴清德這些民進黨籍人士，以現任縣市長身分去大陸卻可以不用受相關限制，原來在民進黨眼中，一些統派退將影響力比賴清德他們還大，影響力這麼大，這麼危險，所以必須管制，結果2016年新黨、統促黨等統派政黨卻通通拿不到5％不分區立委選票無法擁有立委席次，也是怪事。

此外，高雄市長韓國瑜去大陸賣個水果，只因見到中聯辦人士，也可以扯上賣國，陸委會將找他說明，最高甚至可能處50萬元罰鍰；台大依法選出校長，也可以被教育部卡了一年才同意上任；電信管理法修正案中，民進黨立委提案要求擴大紀錄範圍到「電信網路所產生之發送方、接收方之電信號碼、通信時間、使用長度、位址、服務型態、信箱或位置資訊」等，被電信協會認為是擴大要求記錄民眾的「上網紀錄與行為」，擴大侵犯了人民權益。

民進黨執政三年來，上述種種做為全是在開民主自由倒車，可怕的是，許多民眾乍聽單一新聞時雖感不滿，時間一久卻已淡忘，彷彿溫水煮青蛙，我們的自由民主在民進黨執政之下，正從各方面都一點一點的倒退中。

有些人號稱是自由主義者，可是只要一碰到跟中共或國民黨有關的議題，馬上變成極端的保守主義者、威權主義者，支持政府施以各種管制手段，然而如果我們是因為不喜歡中共的威權獨裁政體，才抗拒被中共統一，卻又不惜施行各種威權限制措施，每其名為拒統，但當這些措施種類日增，涵蓋範圍日廣之後，我們的自由民主還剩下多少？與中共的差異又剩下多少？採行這些措施，真的是在捍衛自由民主嗎？還是根本在打壓自由民主？真的要抗拒對岸的「統戰」，為何不是像龍應台說的「請用文明說服我」？只要我們的政府真的做得好，不但經濟好、薪水高，還讓多數民眾買得起房，又充分享有自由民主，那多數人民又怎會無緣無故對政府反感，想要被中共統一呢？反之當政府無能之際，還一味限縮原有的自由民主，也就不要怪有些民眾心生不滿，覺得被對岸統一也沒差多少了。

(中時 )