民進黨不分區立法委員蔡培慧，28日上午上午前往民進黨南投縣黨部正式登記南投縣第1選區立委黨內初選，與支持者表達「慧做事、真實在」看顧南投的決心。

蔡培慧與支持者指出，她身為專業立委，也提供最親民的服務，不僅解決個案的問題，更延伸到政策改革。期許持續在國會為人民發聲、為鄉親提供最好的服務、促進南投最優質的永續產業發展，拚觀光、顧農業、致力改善教育、交通與醫療，讓城鄉共好！

蔡培慧支持者強調，她任職立委三年多，問政品質有口皆碑，為民喉舌不遺餘力。認真質詢、法律提案與監督預算，從未懈怠！讓立委蔡培慧感到最踏實的，是為鄉親解決疑難雜症後，他們綻放溫暖笑顏的時刻。

蔡培慧支持者說，南投向來是民進黨的艱困選區，許多黨內前輩與同志不斷努力經營地方，就是為了讓鄉親有更好的生活。陪同蔡培慧前往登記者包括魚池鄉長劉啟帆、前草屯鎮長洪國浩，以及南投縣議員陳宜君、葉仁創、蔡銘軒、廖梓佑、陳昭煜等，展現團結力量。

(中時 )