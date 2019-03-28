由於中國這個全球最大的汽車市場持續衰退，德國晶片大廠英飛凌（Infineon）周三宣布第二度下修2019財年營收預測。

英飛凌執行長Reinhard Ploss表示，經濟大環境的不確定性正在增加，他並表示6月底前公司將暫時凍結人事以管控成本。

英飛凌現在預期2019財年（截至9月30日）營收為80億歐元加減2%，較2018年成長5.2%，較先前預期的成長9%下滑。

該公司表示，一些終端市場低迷不振，尤其是中國的汽車銷售下滑趨勢在今年2月已經加速，導致經銷商庫存大增。由於汽車晶片部門占整體營收的五分之二，英飛凌在2月首次調降本財年營收預測，但當時仍看好下半年營運可望改善。

英飛凌周三表示，本季（截至3月31日）營收估將與上季持平，符合先前的預期，但下半財年的營收成長將不如原先預期。該公司並表示，約為15億歐元的投資計畫將維持不變，以解決電動車（e-mobility）等領域的供應瓶頸問題。

周三該公司股價一度重挫8.6%，創下1月4日來新低，終場收跌5.2%。受此拖累，美國晶片股普遍走跌，德儀、恩智浦半導體跌幅超過2%，英特爾收跌0.52%，輝達跌0.21%，博通跌0.36%，賽靈思跌1.18%，Cirrus Logic跌1.74%，Skyworks Solutions跌1.86%，科沃跌0.82%。費城半導體指數收跌1.45%。

(時報資訊)