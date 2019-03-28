美國公債殖利率再度走跌，加劇對美國經濟前景的擔憂，隔夜美股收黑。受外資和機構投資人的賣壓影響，周四南韓KOSPI指數盤中跌0.78%，為2,128.83點。

科技投持續下跌，三星電子跌0.88%，SK海力士跌1.23%。其他指標股亦表現疲弱，浦項鋼鐵跌1.37%，現代鋼鐵跌0.9%，LG化學跌0.41%，愛茉莉太平洋跌2.63%。

(時報資訊)