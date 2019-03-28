《韓股》土洋法人聯手賣，韓股跌0.78％ 12:332019/03/28 時報資訊 記者柯婉琇／綜合外電報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國公債殖利率再度走跌，加劇對美國經濟前景的擔憂，隔夜美股收黑。受外資和機構投資人的賣壓影響，周四南韓KOSPI指數盤中跌0.78%，為2,128.83點。 科技投持續下跌，三星電子跌0.88%，SK海力士跌1.23%。其他指標股亦表現疲弱，浦項鋼鐵跌1.37%，現代鋼鐵跌0.9%，LG化學跌0.41%，愛茉莉太平洋跌2.63%。 (時報資訊) #陸股 #滬指 #深成指 #創業板 #指數 推薦閱讀 美議員提案反一中 挺台喊爽的 04:092019/03/25 財經 美債息曲線倒掛 葉倫：不代表經濟將衰退 23:032019/03/25 財經 NABE 下調美經濟成長預估 04:092019/03/26 財經 《國際產業》三星電子示警，首季業績不如市場預測 09:092019/03/26 財經 三星罕見發布獲利預警 Q1恐不如預期 22:242019/03/26 財經 三星預警 晶片、面板獲利雙殺 04:092019/03/27 財經 《股利-鋼鐵》東和鋼鐵2018年EPS降至0.88元，擬配息1.2元 11:242019/03/27 財經 《科技》三星A家族再添兩新兵，神盾吃補 15:572019/03/27 財經 三星新中階手機報到 A20／A30及A8s新色搶眼 16:482019/03/27 財經 專家傳真－近期美中貿易戰談判 牽動全球半導體之情勢 04:092019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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