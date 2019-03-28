韓國瑜結束行程，回台接受記者訪問。(圖片取自中時電子報臉書)

高雄市長韓國瑜出訪大陸，與中央駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任王志民見面，不僅讓高雄市議員陳致中到法院告外患罪，連其父、前總統陳水扁也大為不滿，在直播足足開罵25分，更嗆韓要帶大家一起死！今天從陸回台的韓國瑜，面對記者提問，大嗆陳水扁父子，早上兒子到法院告他，晚上爸爸開直播來罵，這對父子到底是怎麼回事？他實在是搞不清楚！

韓國瑜此次出訪港、澳與大陸南方沿海城市，4天狂搶44億訂單。沒有隨行的高雄市議員陳致中卻在臉書砲轟韓國瑜「貫徹九二共識就是貫徹一國兩制」，更稱韓國瑜是騙子，「表面上賣農漁產品，實際上是賣國家賣台灣」。昨赴地檢署按鈴控告韓國瑜涉及「外患罪」。

晚上，陳水扁更在臉書開直播，大罵韓國瑜，批韓支持的「九二共識」是不存在的，這等於同意大陸領導人習近平的「一中原則」與「一國兩制」。陳水扁甚至大罵：「如果讓韓國瑜不幸當選總統，發大財就是解放軍進來，大家一起死！你要嗎？」

韓國瑜今從大陸風塵僕僕回台，面對記者提問陳水扁開直播大罵25分的看法時，他表示，他聽說昨天晚上前總統陳水扁罵了25分鐘，早上兒子到法院告他，晚上爸爸開直播來罵，這對父子到底是怎麼回事？他實在是搞不清楚！他們都是身在高雄，看到高雄市政府這麼努力，為什麼不祝福他？他覺得很奇怪，這跟賣台有什麼關係！

(中時電子報)