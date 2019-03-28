現場接機民眾。(圖/本報系影音截圖)

LIVE／韓國瑜返台

高雄市長韓國瑜今（28）日結束拚訂單之旅，約中午11點50分抵達高雄小港機場。機場大廳至少數千韓粉接機，現場國旗飄揚，亦不乏民眾自製看板；口號呼喊聲更響徹全場。對於前行政院長賴清德讚自己是「百年難得一見的政治奇才」，韓回敬賴是「百年難得一見說老實話的人」，並稱「我臉都紅了」。

韓國瑜今日返台，老早韓粉便號召接機，歡慶「凱旋歸來」。韓未下機，現場早已聚集上千粉絲；隨時間逼近，場內、場外少說有數千韓粉。

不只人潮洶湧，支持者手持國旗與看板，讓機場內外「青天白日滿地紅」飄揚，各色寫著力挺文字的看板，隨處可見。「選總統，救台灣」、「台灣安全，人民有錢」，口號響徹全場，聲勢驚人。有零星獨派人士到場抗議，也在人數懸殊下，無礙挺韓接機活動。

韓國瑜受訪時，對近來諸多議題一一回應。其中，賴清德在黨內總統候選人初選領表演說中，盛讚自己是「百年難得一見的政治奇才」，韓回敬對方是「百年難得一見說老實話的人」。並稱聽到賴這麼說，「我臉都紅了」。

(中時電子報)