甘肅隴南警方28日指出，「3.06」系列電信詐騙案57名犯嫌27日被押解回隴南。據了解，該案於3月26日被隴南警方破獲，在浙江、陝西兩地搗毀共3處犯案據點，現場控制150名涉案人員。據調查，該集團光是3月上旬、中旬的詐騙金額就高達300餘萬元（人民幣，下同）。

隴南武都區公安局去年9月接獲通報，一名民眾去年8月以來透過微信認識一名為「晨鐘暮鼓」的男子，並與對方交往，不料卻以投資美金為由，遭騙取約3.6萬元。在警方追查之下，該案張姓犯嫌去年9月被逮捕歸案。

警方調查，張嫌背後為一個電信詐騙集團，透過網路聊天與被害人取得信任後，再以投資為由騙取巨額資金；該集團份子還以虛構的期貨交易平台，建立由犯嫌掌握的期貨、外匯匯率炒作微信群，透過各種手段邀請受害者加入群組，並由集團份子假扮「分析師」在群組誘導投資，直到騙光被害人錢財後再解散群組。

該集團自從張嫌去年9月遭逮後，便停止一切詐騙活動，直到今年3月又在陝西某地開始「招兵買馬」徵聘「話務員」。隴南市區兩級公安機關得到線索後，派出30名警力成立「3.06」專案小組，透過分析詐騙集團的銀行流水帳，發現該集團在3月上、中旬詐騙金額高達300餘萬元。

隴南警方26日上午在浙江、陝西兩地同時行動，一舉破獲該集團共3處據點，現場查扣150名涉案人員、127台電腦、400餘支手機，26個行動硬碟。

(旺報 )