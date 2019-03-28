下周就是清明節連假，新北市衛生局今公布掃墓應景食品抽驗結果，95件中有3件不合格，其中「獅子頭（蛋素）」素食檢出蒜成分涉及標示不實；1件「春捲皮」含防腐劑已二烯酸，1件「豆腐」含防腐劑苯甲酸0.44 g／kg，可開罰新臺幣3萬至300萬元，皆已下架回收，移請所轄衛生局追辦。

新北市衛生局副局長許朝程表示，此次抽驗項目包含潤餅皮、糕粿類食品、豆製品、花生粉、素食食品及生鮮蔬果，檢驗有無防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、農藥殘留及非法食品添加物等非法添加或超標問題。

許朝程說，為防止食品腐敗變質，可適量添加防腐劑來延長保存時間，但若過量添加且長期食用，可能會有腹瀉、腹痛、噁心嘔吐等症狀，並影響肝腎功能，因此「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」有明訂各項防腐劑使用範圍、用量及規格等限制。

此次檢出的防腐劑苯甲酸及己二烯酸依規定只能限量使用於乾酪、蘿蔔乾、果醬等產品；「豆腐」及「春捲皮」則不准添加，違者可依食安法開罰3至300萬元，至於產品標示不實者，同樣可依食安法開罰4至400萬元。

衛生局呼籲，食品製造業者應善盡自主管理責任，合法正確使用食品添加物，販售業者應選擇信譽優良的製造商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明，另建議民眾選購時應看清楚食品標示及有效期限，勿購買來路不明、過於鮮豔慘白或有刺激味的產品。

(中時 )