截止28日上午收盤，滬指報3,014.83點，跌0.26％，深成指報9,641.71點，漲0.34％，創指報1,643.60點，漲0.36％。

新浪財經報導，28日滬深兩市早盤受到工業大麻類股集體殺跌影響，三大股指全線走低，滬指一度大跌逾1％失守3,000點整數關口，盤中軍工、5G、港口航運類股輪番表現，各大股指紛紛反彈，整體上兩市維持寬幅震盪走勢。

從上午盤面上看，港口航運、5G、中韓自貿區居類股漲幅榜前列，工業大麻、農業種植、西安自貿區居類股跌幅榜前列。

(工商 )