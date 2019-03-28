陸股早盤跌0.26％ 報3,014點 13:272019/03/28 工商 康彰榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 截止28日上午收盤，滬指報3,014.83點，跌0.26％，深成指報9,641.71點，漲0.34％，創指報1,643.60點，漲0.36％。 新浪財經報導，28日滬深兩市早盤受到工業大麻類股集體殺跌影響，三大股指全線走低，滬指一度大跌逾1％失守3,000點整數關口，盤中軍工、5G、港口航運類股輪番表現，各大股指紛紛反彈，整體上兩市維持寬幅震盪走勢。 從上午盤面上看，港口航運、5G、中韓自貿區居類股漲幅榜前列，工業大麻、農業種植、西安自貿區居類股跌幅榜前列。 (工商 ) #大麻 #5g #陸股 推薦閱讀 李鎮宇專欄－陸股撥雲見日了嗎？ 04:102019/03/24 財經 楊元慶：聯想擬推集成5G能力產品 04:102019/03/24 財經 陸股行情激昂 布局瞄準科技、消費類 04:092019/03/26 財經 《大陸股市》陸股開高，工業大麻「漲」聲再起 09:592019/03/26 財經 《大陸股市》陸股跌1~2％，豬肉股接棒護盤 15:402019/03/26 財經 4顆種子變身小型大麻園 市價逾千萬元 17:052019/03/26 財經 Q1已漲二成 法人：陸股漲勢才開始 04:092019/03/27 財經 2工業學士 4籽種出千萬大麻園 04:102019/03/27 財經 《大陸產業》工業大麻夯！國家禁毒委員會許可審批嚴 10:342019/03/27 財經 可惜了 華為確認P30系列沒有5G版 14:542019/03/27 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。