國泰投信ETF團隊經理人蘇鼎宇表示，美債殖利率已連續四天倒掛，美股27日收跌，從技術面觀察，道瓊工業指數已跌破月線、回測50日均線，月線呈現下彎，有頭部成型的型態，建議投資人短線可先以反向ETF因應震盪的行情。 美國10年期與3個月美債殖利率倒掛的情況更趨明顯，加劇全球投資人對經濟衰退的疑慮，拖累道瓊工業指數27日盤中跌超過200點，雖然終場在蘋果和波音的提振下跌幅收窄，收盤小跌0.13％，但市場波動近期已明顯加大。 蘇鼎宇指出，美債殖利率倒掛的現象已連續出現四天，雖然利率倒掛並不意味景氣將立即反轉向下，有時是市場預期未來將降息，貨幣政策的轉向，但經濟數據疲弱的憂慮已壓抑投資人信心，聯準會的3份地區調查顯示3月新訂單表現疲軟，表明製造商首當其衝受到了全球經濟放緩的衝擊，而強勢美元也抑制海外市場對美國商品的需求。 蘇鼎宇認為，近期美股將進入財報季，第一季獲利預估將衰退，但市場並未對此做出反應，多家龍頭企業紛紛下修財測，對未來景氣看淡，若企業財報不如預期，指數可能進一步拉回。技術面觀察，道瓊工業指數已跌破月線，月線也呈現下彎，有頭部成型的型態，短線建議可先以國泰美國道瓊反1因應高檔震盪。

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