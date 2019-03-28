高雄市長韓國瑜受訪回應。(圖/取自中時電子報直播)

高雄市長韓國瑜今中午返台，一下飛機即接受媒體聯訪，媒體問，「對於這次訪陸，陸委會有可能開罰你進中聯辦、國台辦一事，可能會開罰50萬元，市長您看法？」，韓國瑜回應，民進黨執政3年，有辦法就讓農民過好日子，幫農漁民找通路，解決勞工低薪問題，我韓國瑜投你民進黨也可以，把經濟弄的起來，把國家弄得有希望嘛！我們就是要幫基層找通路，這跟賣台有甚麼關係？高雄市長可以賣台，屏東縣長、台南市長、澎湖市長能不能賣台？完全胡說八道，哪有賣台還跟著10個議員的？民進黨真的太無聊了。

韓國瑜說，我們這個團，從第一天到第六天結束，所有的團員都是集體行動，我也知道民進黨一直都在修理我、批判我進中聯辦就是要賣台，韓反問，高雄市長能賣台嗎？第二，高雄市長去跟中聯辦吃一頓飯，帶著老婆、帶著市府官員、還有十幾個高雄市議員陪同，在這種狀態下，吃完飯喝完酒準備賣台嗎？要如何賣？我們只知道賣菜、賣水果，我們哪有權利去賣台？這個被無限放大了。

民進黨執政3年，有辦法就讓農民過好日子，幫農漁民找通路，解決勞工低薪問題，我韓國瑜投你民進黨也可以，把經濟弄的起來，把國家弄得有希望嘛！讓各行各業欣欣向榮嘛，為甚麼要扭曲的眼神看我們，我們這六天非常的疲倦，就是要幫基層找通路，這跟賣台有甚麼關係？高雄市長可以賣台，屏東縣長、台南市長、澎湖市長能不能賣台？完全胡說八道，哪有賣台還跟著10個議員的？民進黨真的太無聊了。

早上兒子陳致中按鈴告我，晚上爸爸陳水扁花了20分鐘來罵我，這對父子到底是怎麼回事？我搞不清楚咧，高雄市政府那麼努力，為甚麼不能祝福？這跟賣台有甚麼關係？

韓流滿載而歸！ 結束經濟之旅歡喜返台

(中時電子報)