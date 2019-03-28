花蓮高分院前有醒目的石雕，市公所綠美化完成後，綠地美景可與石雕相互輝映。（范振和攝）

花蓮縣環保局科長饒慶龍聲稱，高分院前綠地整建完成後，將成為很美的休憩地。（范振和攝）

花蓮高分院前綠地奇石老樹錯置，賞心悅目，是市區難得一見的靜謐休閒景點。（范振和攝）

第一商業銀行將把中美路口閒置地，以四季草花等美化成「我愛花蓮」的圖案。（范振和翻攝）

第一商業銀行計畫將閒置地鐵絲網改以矮灌木綠籬替代，環保局長科長饒慶龍（左）等人相當認同。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚積極打造花蓮成為「花園城市」，環保局主導實施「百景花團齊開放」綠美化競賽作業，計畫補助100處示範點，今天已破百，花蓮處處鳥語花香、花團錦簇，美景可期。

徐榛蔚以「幸福花蓮．花園城市」為施政主軸，全力維護花蓮好山好水好人情的的優質環境，環保局動作迅速，上月12、13日連辦5場說明會，讓地方各界了解競賽規則，期望鄉親維護居家環境，改善閒置髒亂空地，避免裸露地產生揚塵，俾共創綠意潔淨家園。

環保局長忠說明，此次競賽將補助100個示範點，第一階段以閒置空地綠美化為主，分政府機構及鄉鎮市公所組25個單位、企業機構組25個單位、村里社區組50個單位競賽。截至今天，依序有20處、15處、71處，共提送106處綠美化競賽點。由於有些單位還在修正計畫書圖中，預計會有130處響應，遠遠超過計畫目標100個點，令人欣慰。

向來以「綠色金融、環保公益」自我期許的第一商業銀行，此次提出花蓮市中美路與民權五街口約1512坪的私有閒置地參賽，四周將進行矮灌木綠籬，中間採鮮艷四季草花設計成「我愛花蓮」的圖案，完成後，可望成為遊客另一市區打卡拍照景點。

市公所則參加政府機構及鄉鎮市公所組，計畫綠美化花蓮高分院前市有地約315坪，將以《法外情》（藍天綠地相映紅）為主題，設法修剪現有綠蔭，層次打薄，凸顯年輕帥氣，再搭配討喜紅色仙丹與幸福朱蕉和開闊綠地，與現有石雕藝術品相互輝映。

環保局科長饒慶龍等人查勘申辦點後，表示4月1日各參賽單位開始設計、規畫、整地、布置，5月30日提報成果，6月初起評選，7月20日評選完畢，7月底公開表揚。環保局除加強執行各項污染管制作為外，對於閒置空地產生的揚塵及髒亂問題，今年希望藉綠美化競賽，讓「花園城市」成為花蓮的代名詞。

(中時 )